Nationalspieler : Hoffenheims David Raum: „Das ist ein Topjahr für mich“

Der zuletzt angeschlagene Nationalspieler David Raum rechnet mit einer schnellen Rückkehr ins Team der TSG Hoffenheim.

Zuzenhausen | Den Vereinsärzten zufolge könne er schon in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigen, sagte der 23 Jahre alte Linksverteidiger im ZDF-„Sportstudio“. Raum hatte den Hoffenheimern zuletzt beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga wegen einer Kapselreizung im Sprunggelenk gefehlt. Auch einer möglichen Teilnahme an den nächsten Län...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.