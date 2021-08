Paris Saint-Germain : Internationale Pressestimmen zum Wechsel von Lionel Messi

Begleitet von einer perfekt inszenierten medialen Show hat Paris Saint-Germain den Wechsel von Fußball-Superstar Lionel Messi verkündet.

Paris | Die Fans in Paris flippten am Dienstagabend aus, am Mittwoch wurde der Argentinier offiziell vorgestellt. Dazu schreibt die internationale Presse: SPANIEN „Mundo Deportivo“: „Lächelnd kam Leo in Paris an. Er trug ein weißes Hemd, auf dem bereits der Kampfruf von PSG stand, ein erster Stich, der die Seinen schmerzte. Der, der am Sonntag noch bitterl...

