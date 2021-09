Fußball-Legende : „Ist guter Laune“: Pelé erholt sich nach Tumor-Operation

Nach der Entfernung eines Tumors am Darm ist die brasilianische Fußball-Legende Pelé auf dem Weg der Besserung.

São Paulo | „Er hat keine Schmerzen und ist guter Laune“, schrieb seine Tochter Kely do Nascimiento auf Instagram. „Er ist ein bisschen sauer, dass er nur Wackelpudding essen darf, aber er wird es aushalten.“ In den nächsten Tagen werde er zunächst von der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt und dann entlassen, schrieb seine Tochter neben einem Foto, d...

