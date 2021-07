Fußball : Klopp glaubt nach Wiedersehen an gute Mainzer Saison

Wiedersehen macht Freude. Jürgen Klopp trifft mit dem FC Liverpool auf seinen alten Club aus Mainz - und gewinnt nur knapp. Für die neue Saison hofft der Reds-Coach auf viele Mainzer Fans im Stadion.

Grödig | Jürgen Klopp stand im Licht der untergehenden Sonne am Spielfeldrand und versprühte wieder diese Energie. „Ich weiß am besten, zu was die Leute in Mainz fähig sind“, sagte der Trainer des FC Liverpool nach dem 1:0-Testspielsieg gegen seinen Ex-Club aus Rheinhessen, als er im Interview mit dem Mainzer Vereins-TV über die Rückkehr der Zuschauer sprec...

