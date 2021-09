Champions League : Klopp lobt Origi: Wird eine „Liverpool-Legende sein“

Francesco Scaccianoce/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool schwärmt nach dem 3:2-Sieg gegen den AC Mailand in der Champions League von seinem Stürmer Divock Origi.

Liverpool | Der ehemalige Wolfsburger spielte gegen Milan von Beginn an und gab die Vorlage für Mohamed Salahs Ausgleichstor. „Divock ist ein großartiger Typ“, sagte Klopp nach dem Spiel, „und wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wird er eine Liverpool-Legende sein. Aber es ist noch zu jung, um schon als Legende zu gelten, also muss er jetzt Fußball spielen.“ ...

