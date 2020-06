Sieger der Premier League : Klopp in Tränen, Party am Stadion: FC Liverpool nach 30 Jahren wieder Meister

Der "Boss" hat es geschafft: Jürgen Klopp wird nach dem Gewinn der Fußballmeisterschaft mit dem FC Liverpool emotional.

26. Juni 2020, 05:22 Uhr

Liverpool | Nach dem Gewinn der Meisterschaft wurde Jürgen Klopp von seinen Gefühlen völlig überwältigt. "Was soll ich sagen, es ist ein unglaublicher Moment", sagte der Coach unter Tränen nach seinem historischen Triumph mit dem FC Liverpool. "Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fühlen würde." Nach 30 Jahren holte Klopp die englische Meisterschaft zurück nach Anfield. Und die Euphorie an der Merseyside kannte keine Grenzen.

Trotz Versammlungsverbots strömten am Donnerstagabend Tausende Fans zum Stadion in Anfield und feierten den ersten Titel seit 30 Jahren dicht gedrängt und mit Pyrotechnik.

Die 1:2-Niederlage von Manchester City beim FC Chelsea machte den lang ersehnten Titel für Liverpool perfekt. Schon lange vor dem Abpfiff der Partie in London tauchten in Liverpool die ersten Fans am Stadion Anfield auf, schwenkten ihre Fahnen und zündeten rotes Leuchtfeuer. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte die Stadt vor einer Party gewarnt. Auch Klopp mahnte: "Feiert gerne zu Hause mit Bier, aber bleibt zu Hause." Die Fans hielten sich natürlich nicht daran.



Team schaut entscheidendes Spiel auf Hotelterrasse

Klopp und sein Starensemble um Mohamed Salah, Sadio Mané und Virgil van Dijk im Vorjahr Champions League Sieger – hatten das Man-City-Spiel gemeinsam auf der Terrasse eines Hotels in Liverpool geschaut.









"Wir sind in einer Blase", sagte Klopp. "Abgesehen von dieser Feier machen wir heute Abend nichts. Wir fahren zum Trainingsgelände und dann nach Hause, das ist alles." Kurz darauf musste der Coach das Interview abbrechen, weil er in Tränen ausbrach.





Auch Teamkapitän Jordan Henderson hatte feuchte Augen. "Einmalig", schwärmte er. "Ich freue mich so sehr für all die Jungs, für die Fans, den gesamten Club, die Stadt. Ich bin ein bisschen überwältigt gerade, es ist ein tolles Gefühl. Und ich bin einfach so stolz auf das, was wir erreicht haben."





Vereinslegende Kenny Dalglish stolz auf Klopp

Sogar Liverpools Vereinslegende Kenny Dalglish, der letzte Trainer, der den Meistertitel nach Anfield holte, hatte bei einer Liveschalte des Senders BT Sport Tränen in den Augen und schwärmte von Klopp. "Er ist einfach fantastisch und verkörpert alles, wofür Liverpool steht", lobte Sir Kenny und scherzte: "Wenn damals jemand gesagt hätte, dass es 30 Jahre dauert, wäre der eingesperrt und gevierteilt worden."

Ex-Liverpool-Profi Steven Gerrard – inzwischen Trainer der Glasgow Rangers, aber immer noch Liverpool-Fan – gratulierte auf Instagram. "Unglaubliche Leistung einer fantastischen Mannschaft von Topspielern, angeführt von einem Weltklasse-Trainer", schrieb Gerrard. "Lasst die Party beginnen."

Saison der Superlative: Klopp mit Liverpool auf Rekordjagd

Auf dem Weg zur Meisterschaft hat Klopp mit seiner Mannschaft einige Bestmarken aufgestellt. Und Liverpool könnte den beiden Rivalen aus Manchester noch einige Rekorde streitig machen.

Der beste Saisonstart in Europa Aus den ersten 21 Saisonspielen holte der FC Liverpool 61 Punkte. Das ist – bei Anwendung der Drei-Punkte-Regel – der beste Wert, den in den fünf europäischen Topligen England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich jemals eine Mannschaft nach 21 Spieltagen geholt hat.







Die beste Punkteausbeute in 38 Premier-League-Spielen Das Kunststück von einer Saison mit 38 Spieltagen ohne Niederlage, wie es den "Invincibles" des FC Arsenal in der Spielzeit 2003-04 gelang, hat Liverpool dank einer peinlichen 0:3-Niederlage in Watford verpasst. Immerhin gelang den Reds die beste Punkteausbeute in 38 Spielen. Ein 1:0-Sieg im Januar bei Tottenham Hotspur markierte den Rekord: mit 104 Punkten aus saisonübergreifend 38 Partien übertraf Liverpool die alte Bestmarke von Man City und Chelsea (je 102).







Die meisten Heimsiege in Serie Der 4:0-Sieg am Mittwoch gegen Crystal Palace war bereits der 23. Premier-League-Heimerfolg in Serie für die Klopp-Elf. Schon vor der Coronavirus-Pause hatte Liverpool im Februar mit einem 3:2 gegen West Ham United und 21 Heimsiegen hintereinander den bisherigen Bestwert von Manchester City übertroffen. Zwischen 2011 und 2012 gewann City zuhause 20-mal in Folge. Liverpools Serie kann noch weitergehen.







Größter Tabellenvorsprung in England Nach dem 29. Spieltag lag Tabellenführer Liverpool 25 Punkte vor dem Zweiten Manchester City. Das ist der größte Vorsprung, den je ein Team in England hatte. Man City hatte zu diesem Zeitpunkt allerdings erst 28 Spiele und damit eins weniger als die Reds absolviert. Am Rekord änderte das trotzdem nichts, denn auch mit "nur" 22 Punkten Vorsprung setzte Liverpool im englischen Fußball eine neue Bestmarke.







Früheste Meisterschaft Liverpool sicherte sich den Meistertitel sieben Spieltage vor dem Ende der Premier-League-Saison. So früh gelang das keinem Team zuvor. Manchester United in der Saison 2000/01 und Man City 2017/18 feierten den Meistertitel fünf Spieltage vor dem Saisonende.







Diese Premier-League-Rekorde sind noch möglich

Vielleicht der attraktivste Rekord: Der FC Liverpool kann die meisten Punkte in einer Spielzeit holen. Man City knackte als erstes Team die 100-Punkte-Marke. Um das zu toppen, muss der neue Meister aus den verbleibenden sieben Spielen 15 von möglichen 21 Zählen holen.

Gelingt der Punkterekord, stehen die Chancen gut für eine weitere Bestmarke - den größten Abstand eines Meisters auf den Zweiten in der Abschlusstabelle. Vor zwei Jahren lag City 19 Zähler vor Liverpool.

Die Reds können auch die meisten Siege in einer Premier-League-Saison holen. Man City hält den Rekord mit 32. Außerdem kann die Klopp-Elf alle 19 Premier-League-Heimspiele gewinnen. Man City, Man United und der FC Chelsea kamen nicht über 18 Heimsiege in einer Saison hinaus.