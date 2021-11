Champions League : Klopp zieht mit dem FC Liverpool ins Achtelfinale ein

Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League. Die Engländer schlagen Atlético Madrid und bleiben an der Tabellenspitze. Eine historische Marke übertrifft Real Madrid.

Liverpool | Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool als Gruppensieger vorzeitig in das Achtelfinale der Champions League eingezogen. Das 2:0 (2:0) gegen Atlético Madrid war Liverpools vierter Sieg im vierten Spiel. Schon im ersten Durchgang nahm der Erfolg der Hausherren konkrete Formen an, nachdem Diogo Jota per Kopf (13.) und Sadio...

