Premier League : Klopp zu Referee: Weiß nicht, welches Problem er mit mir hat

Die Verärgerung bei Jürgen Klopp über Schiedsrichter Paul Tierney nach dem Fußball-Spektakel in London war groß.

London | „Ich war ein bisschen emotionaler im Spiel, aber ist das in so einer Situation nicht erlaubt? Er kommt zu mir und gibt mir die Gelbe Karte. Ich hätte es vorgezogen, dass er die richtigen Entscheidungen auf dem Platz macht. Ich weiß nicht, welches Problem er mit mir hat“, sagte der Erfolgscoach des FC Liverpool nach dem hochklassigen 2:2 in der Premier...

