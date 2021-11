Champions League : Königsklassen-Aus für Leipzig: Spätes Remis gegen Paris

Erneut ist Paris Saint-Germain für ein Leipziger Aus in der Königsklasse verantwortlich. Der weiterhin unbezwungene Spitzenreiter in der Gruppe A dreht das Spiel gegen die Sachsen.

Leipzig | Mit versteinerter Miene ging RB-Trainer Jesse Marsch in die Kabine, nachdem er einige Leipziger Spieler nach dem Aus in der Champions League getröstet hatte. Der Fußball-Bundesligist kann trotz des späten 2:2 (1:2) gegen Paris Saint-Germain die K.o.-Phase nicht mehr erreichen. Als letzte Hoffnung bleibt Leipzig nach dem ersten Punkt in der Königskl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.