Wolfsburgs neuer Trainer : Kohfeldt hofft auf Werder-Aufstieg: „Ich drücke alle Daumen“

Der neue Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt hofft auf eine schnelle Bundesliga-Rückkehr seines Ex-Clubs Werder Bremen.

Wolfsburg | „Ich drücke alle Daumen, die ich habe. Ich freue mich sehr auf den Tag, wenn Werder Bremen wieder Erste Liga spielt“, sagte der 39-Jährige in einem Gespräch mit mehreren Wolfsburger Medien. Außerdem denkt Kohfeldt offenbar darüber nach, auch seinen früheren Bremer Co-Trainer Tim Borowski irgendwann zum VfL zu holen. „Es ist so, dass wir in der Verg...

