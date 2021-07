Ex-VfL-Profi : Kramer freut sich auf die Bochumer Bundesliga-Rückkehr

Ex-Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat Aufsteiger VfL Bochum mit einer Liebesbekundung zurück in der Fußball-Bundesliga begrüßt.

Mönchengladbach | „In Bochum hat sich für mich mein erster großer Kindheitstraum erfüllt: einmal in einem vollen Stadion aufzulaufen. Außerdem habe ich mich dort von Anfang an krass wohlgefühlt, und bis heute habe ich noch guten Kontakt zu vielen Menschen von damals“, schrieb der 30-Jährige, der beim VfL sein Profi-Debüt gefeiert hatte, in seiner Kolumne beim Magazin „...

