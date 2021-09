DFB-Junioren : Kuntz-Nachfolger steht fest: Di Salvo neuer U21-Chefcoach

Antonio Di Salvo steigt vom Co-Trainer zum Chefcoach der deutschen U21-Nationalmannschaft auf.

Frankfurt am Main | Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach einer Präsidiumssitzung bekannt. Der 42 Jahre alte ehemalige Profi tritt die Nachfolge seines langjährigen Chefs, Stefan Kuntz, an, der als Coach der A-Nationalmannschaft in die Türkei gewechselt ist. Di Salvos Vertrag ist nach DFB-Angaben bis 2023 gültig. Neuer Assistenztrainer wird Hermann Gerland. Der einst...

