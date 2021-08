Verbleib in Paris möglich : „L'Équipe“: Real beendet Mbappé-Verhandlungen mit PSG

Der von Real Madrid umworbene französische Fußball-Weltmeister Kylian Mbappé bleibt möglicherweise doch bei Paris Saint-Germain.

Paris | Die Verhandlungen seien am frühen Montagabend unterbrochen worden, berichtete die Sportzeitung L'Équipe“. Real Madrid wolle nicht weiterverhandeln. Wenn sich daran nichts mehr ändere, bliebe der 22-Jährige bis zum Ende dieser Saison in Paris. Die Transferperiode im Fußball endet an diesem Dienstag. Real hatte Medienberichten zufolge angeblich mehr als...

