Mecklenburg-Vorpommern : Landesfußballverband will Saison 2020/21 vorzeitig beenden.

Der Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern und vier angeschlossene Kreisverbände werden die laufende Saison vorzeitig beenden.

Mecklenburg-Vorpommern | Dieser Beschluss wurde am Dienstagabend in einer digitalen Zusammenkunft gefasst. Danach soll es keine sportlichen Absteiger, wohl aber Aufstiegsmöglichkeiten geben. Die Pokalwettbewerbe sollen nach Möglichkeit aber ausgespielt werden. Weitere Informationen folgen in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.