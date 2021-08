Bundesliga : Leipzig-Trainer Marsch fordert Reaktion: „Keine Ausreden“

Nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga verlangt RB Leipzigs Trainer Jesse Marsch eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

Leipzig | „Am Freitagabend gibt es keine Ausrede. Da müssen wir bereit sein“, sagte der 47-Jährige vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Leipzig hatte am ersten Spieltag 0:1 beim durch Corona-Quarantänen geschwächten 1. FSV Mainz 05 verloren und eine schwache Leistung gezeigt. Das soll und muss am Freitag anders werden, wenn erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.