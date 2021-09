EM-Qualifikation : „Level zwei“ in Riga: U21 will den nächsten Schritt machen

Nach dem 6:0 zum Auftakt in San Marino wartet auf die neue U21 in der EM-Qualifikation der erste Härtetest. In Lettland will das Team von Stefan Kuntz den Sechs-Punkte-Start perfekt machen.

Riga | Den Schwung des perfekten Einstandes nahmen Rekord-Talent Youssoufa Moukoko und seine U21-Teamkollegen mit auf die gut 2000 Kilometer lange Reise einmal quer durch Europa. Nach einer Woche mit Spaß, Toren und Teambuilding im sonnigen Rimini will die neu formierte Auswahl von Trainer Stefan Kuntz im kühlen Riga den nächsten Schritt machen. „Wir möch...

