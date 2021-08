Bundesliga : Leverkusen verlängert mit Stürmer Alario bis 2024

Bayer Leverkusen hat den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit Stürmer Lucas Alario bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Leverkusen | Das teilte der Fußball-Bundesligist mit. Der 28 Jahre alte Nationalspieler Argentiniens spielt seit 2017 in Leverkusen und erzielte in 151 Pflichtspielen 51 Treffer. Alario war in seiner Leverkusener Zeit nie wirklich Stammspieler, sondern meist Vertreter von zunächst Kevin Volland und zuletzt Patrik Schick. Deshalb galt er auch in diesem Sommer...

