Champions League : Lewandowski eröffnet Torgala - Kiew gegen Bayern chancenlos

Der FC Bayern entledigt sich auch der Pflichtaufgabe Dynamo Kiew überaus souverän. Im zweiten Champions-League-Gruppenspiel feiern die Münchner das nächste Torfest unter Julian Nagelsmann. Wegbereiter ist wieder einmal Robert Lewandowski.

München | Nach dem nächsten Doppelpack von Tormaschine Robert Lewandowski stürmt der FC Bayern München in der Champions League zielstrebig Richtung Achtelfinale. Der Weltfußballer setzte am Mittwoch beim 5:0 (2:0) gegen Dynamo Kiew mit einem verwandelten Handelfmeter (12. Minute) und nach einem perfekten Pass von Thomas Müller (27.) seine Trefferserie in Eur...

