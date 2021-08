Testspiele : Licht und Schatten bei Bundesliga-Generalproben

Die letzten Tests der Bundesligisten in der Saison-Vorbereitung werden bedeutungsschwer Generalproben genannt. Dabei fehlen den Trainern regelmäßig die Besten, und der Motor stottert noch.

Düsseldorf | Eine Woche vor dem Pflichtspielstart läuft es bei vielen Fußball-Bundesligisten noch nicht rund. Alle 18 Clubs absolvierten am Wochenende ihre Generalproben für die erste DFB-Pokal-Runde - und von Sieglos-Serien wie beim FC Bayern München unter dem in der Vorbereitung erfolglosen neuen Trainer Julian Nagelsmann bis hin zu erfreulichen Resultaten be...

