Rückendeckung für Gündogan : Löw über Özil: "Ich habe mehrfach versucht, ihn zu erreichen"

We are all still so disappointed. We had big plans, but we failed. I'm proud to have played for the 1st time for Germany at a World Cup, but to exit in the group stage is nothing but frustrating. We have to get up again for the challenges after the summer break - and we will. // Wir sind alle immer noch sehr enttäuscht. Wir hatten große Pläne, aber wir sind gescheitert. Es hat mich so stolz gemacht, an meiner ersten Weltmeisterschaft für Deutschland teilnehmen zu dürfen, in der Gruppenphase auszuscheiden ist dann einfach nur frustrierend. Wir müssen und wir werden nach der Sommerpause aber wieder aufstehen. #WorldCup2018 @dfb_team

