1. FC Union Berlin : Luthe erwartet von Mitspielern Vorfreude auf Europapokal

Torwart Andreas Luthe will mit dem 1.

Berlin | FC Union Berlin unbedingt in die Gruppenphase der neuen Conference League einziehen und nichts von Nachteilen durch die zusätzliche Belastung wissen. „Das ist eine Frage der grundsätzlichen Einstellung. Wer sagt, es ist nichts für ihn, am Donnerstagabend irgendwo in Europa zu spielen, der ist gerade in diesem Jahr bei Union Berlin falsch“, sagte er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.