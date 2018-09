Zwischenfall bei Champions-League-Spiel : Lyon-Fan bekommt nach Hitlergruß lebenslange Stadionsperre

In der Champions League hat Lyon überraschend gegen ManCity gewonnen – doch die Geste eines Fans sorgt für Ärger.

von Nina Brinkmann

20. September 2018, 17:10 Uhr

Manchester | Mit einem Auswärtssieg von Olympique Lyon beim englischen Meister Manchester City haben am Dienstagabend wohl die Wenigstens gerechnet. Doch der Triumph wird durch die Geste eines Lyon-Fans überschattet. Nach dem Sieg zeigte dieser einen Hitlergruß in eine Kamera. Das Video verbreitete sich bereits in den sozialen Netzwerken.

Lebenslanges Stadionverbot

Olympique Lyon kündigte in einem Statement an, den Täter lebenslang mit einem Stadionverbot für Heim- und Auswärtsspiele zu belegen, sobald der Täter ausfindig gemacht wurde.

Die britische Polizei arbeitet eng mit den französischen Behörden zusammen, um den Gäste-Anhänger zu ermitteln.



Der französische Spitzenclub hatte bereits in der Vergangenheit häufig Probleme mit rechtsradikalen Fans, die im Stadion unter anderem mit nationalsozialistischen Symbolen auffielen.