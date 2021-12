14. Spieltag : Mainz-Traumstart verschärft Wolfsburger Pleiten-Serie

Der FSV Mainz 05 hat die Situation beim VfL Wolfsburg vor dem wichtigen Gruppenendspiel in der Champions League verschärft.

Mainz | Das Team von Cheftrainer Bo Svensson gewann am Samstag dank eines Traumstarts mit 3:0 (2:0) und schob sich damit in der Bundesliga-Tabelle am VfL vorbei. Jonathan Burkardt (2. Minute) und Anton Stach (4.) schafften vor 10 000 genehmigten Zuschauern schon früh eine Vorentscheidung. Für den Endstand sorgte Wolfsburgs Maxence Lacroix mit einem Eigento...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.