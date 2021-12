Greuther Fürth : Manager Azzouzi hält sich bei Karius-Verpflichtung bedeckt

Manager Rachid Azzouzi vom Bundesliga-Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth hält sich in Bezug auf eine mögliche Verpflichtung des erfahrenen Torhüters Loris Karius bedeckt.

Fürth | Er könne das noch nicht beantworten, ob der Keeper komme, sagte der Sportdirektor am Samstag vor dem Spiel der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr) im TV-Sender Sky. Die Fürther waren bereits vor dem 0:3 bei Borussia Dortmund am vergangenen Mittwoch mit Karius in Verbindung gebracht worden. Marius Funk (25) fällt nach einer schweren...

