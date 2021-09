Champions League : Manchester City ohne Gündogan gegen PSG

Manchester City muss auch im Champions-League-Spiel am Dienstag bei Paris Saint-Germain ohne Ilkay Gündogan auskommen.

Paris | Der deutsche Nationalspieler sei bis zur Länderspielpause nicht einsatzfähig, sagte Trainer Pep Guardiola auf einer Pressekonferenz. Aus Verletzungsgründen hatte der 30-Jährige bereits beim 1:0-Erfolg in der Premier League gegen den FC Chelsea am Wochenende zuvor gefehlt. In der Neuauflage des vorjährigen Halbfinals der Königsklasse, das Man City m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.