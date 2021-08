Sportchef Mönchengladbach : Max Eberl: Olympia nicht so bedeutend wie WM oder EM

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat Verständnis für alle Vereine geäußert, die ihre Spieler nicht für das olympische Fußball-Turnier abgestellt haben.

Mönchengladbach | Der „Rheinischen Post“ sagte der 47-Jährige, für ihn habe das olympische Fußballturnier nicht den Stellenwert wie eine Welt- oder Europameisterschaft. „Das muss man so formulieren dürfen, denn am langen Ende bezahlen wir die Spieler, nicht der DFB“, erklärte Eberl. Die deutsche Mannschaft war in Japan nach der Vorrunde ausgeschieden. Statt der mögl...

