Transfermarkt : Mbappé-Poker: PSG-Sportdirektor kritisiert Real Madrid

Paris Saint-Germains Sportdirektor Leonardo hat im Wechselpoker um Kylian Mbappé das Verhalten von Real Madrid kritisiert.

Paris | „Real Madrid darf sich nicht weiter so verhalten. Das ist ein Mangel an Respekt, den wir nicht tolerieren können. Das geht nun schon seit zwei Jahren so“, sagte Leonardo der „L'Equipe“. Leonardo ging damit auf Aussagen von Real-Präsident Florentino Perez ein. Er hatte zuvor in der Zeitung „El Debate“ einen Wechsel von Frankreichs Fußball-Weltmeiste...

