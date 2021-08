Fußball-Superstar : Medien: Messi-Vertrag mit Paris Saint-Germain perfekt

Es soll soweit sein: Lionel Messi und Paris Saint-Germain haben sich geeinigt. Der sechsmalige Weltfußballer ist Medienberichten zufolge neuer Superstar von PSG.

Barcelona | Lionel Messi spielt übereinstimmenden Medienberichten zufolge künftig für Paris Saint-Germain. Wie unter anderem die „L'Équipe“ und RMC Sport in Frankreich oder „Marca“ und „Sport“ in Spanien sowie „Olé“ aus Messis Heimat Argentinien berichteten, einigte sich der sechsmalige Weltfußballer mit den PSG-Verantwortlichen. Er werde noch am heutigen D...

