Nachfolger von Christian Heidel : Medienbericht: Geht Michael Reschke zum FC Schalke 04?

Der FC Schalke 04 steckt tief in der Krise, Manager Christian Heidel hat seinen Vertrag aufgelöst. Folgt ein Duo?

von dpa

25. Februar 2019, 06:00 Uhr

Gelsenkirchen | Michael Reschke und Jonas Boldt sollen nach Informationen der "Bild"-Zeitung im Sommer als Nachfolger von Manager Christian Heidel zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kommen. Der 61 Jahre alte Reschke soll dem Bericht zufolge Sportvorstand bei den Königsblauen werden, der 37 Jahre alte Boldt unter ihm als Sportdirektor arbeiten. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Leverkusen.

Reschke war vor rund 18 Monaten vom FC Bayern als Sportvorstand zum VfB Stuttgart gekommen. Erst am 12. Februar war er beim schwäbischen Fußball-Bundesligisten abberufen worden. Boldt habe laut "Bild" bei einem Geheimtreffen mit Schalkes Club-Boss Clemens Tönnies und Heidel am 15. Januar signalisiert, "dass er weiter als zweiter und nicht als erster Mann arbeiten wolle".



Auf eigenen Wunsch: Vertragsauflösung

Heidel hatte am Samstag seinen Rücktritt angekündigt. Der 55-Jährige habe dem Aufsichtsrat mitgeteilt, "dass er seinen bis zum 30. Juni 2020 datierten Vertrag auf eigenen Wunsch vorzeitig auflösen, spätestens im Sommer sein Vorstandsamt niederlegen und somit seine Tätigkeit für den Club damit beenden möchte", hieß es in einer Vereinsmitteilung. Bis zum 30. Juni werde er dem Vizemeister "mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, aber nicht mehr in vorderster Reihe".

"Ein sehr guter Mann"

Boldt wurde in den Medien zuletzt bereits als möglicher Heidel- Nachfolger gehandelt. Auch über ein Engagement von Klaus Allofs war spekuliert worden. "Ich habe Jonas Boldt vor langer Zeit angesprochen, ob er zu Schalke kommt und unser Team vergrößern will. Das war schon im Sommer mein Ansatz", hatte Heidel erklärt. "Ich glaube, das ist ein sehr guter Mann. Aber das ist eine Entscheidung vom Club und von Jonas Boldt."