Dortmund-Dokumentation bei Amazon : Clevere Provokation? BVB-Werbeaktion sorgt in München für Furore

Bereits vor dem Starttermin am 16. August schlägt die neue BVB-Doku auf Amazon Prime Video hohe Wellen.

von Kim Patrick von Harling

05. August 2019, 13:34 Uhr

München | Nur wenige Tage nach der Supercup-Niederlage gegen Borussia Dortmund (0:2) dürften die Fans des FC Bayern München erneut um Fassung ringen. Am 16. August geht die BVB-Dokumentation "Inside Borussia Dortmund" online, zu diesem Zweck rührt der Onlinestreamingdienst von Amazon ordentlich die Werbetrommel – mitten in München:





"Liebe Münchner: Willkommen in unserer Kabine", steht auf einem großen Plakat, dass über vier Stockwerke vor einer Gebäudefassade in der Münchner Theatinerstraße angebracht ist. Darauf zu sehen sind zudem die BVB-Spieler Marco Reus, Axel Witsel und Jadon Sancho.

Exklusive Einblicke

Die Dokumentation soll tiefe Einblicke hinter die Kulissen des Vereins während der vergangenen Saison gewähren. Ein Kamerateam begleitete die Mannschaft in die Kabine sowie die Spieler in privater Atmosphäre.

Die zurückliegende Bundesliga-Saison blieb bis zum letzten Spieltag spannend, am Ende behielten die Bayern mit zwei Punkten Vorsprung die Nase vorn. Ein enges Rennen um die Meisterschaft wird auch in diesem Jahr erwartet. Während sich der BVB namhaft verstärkt hat (Julian Brandt, Thorgan Hazard etc.), ist der FCB weiterhin auf der Suche nach prominenten Zugängen. Auch der Wechsel von Leroy Sané von Manchester City zum deutschen Rekordmeister ist nicht in trockenen Tüchern.