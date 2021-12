Ligue 1 : Monaco-Profi Volland: „Karriereende eher bei den Löwen“

Bei einer Rückkehr in die Heimat hätte Monaco-Profi Kevin Volland ein Ziel: seinen Jugend- und Herzensverein TSV 1860 München.

Monaco | „Karriereende eher bei den Löwen. Also auf jeden Fall eher Süden, definitiv“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem BR-Interview auf Instagram. „Weil ich dann näher an Zuhause bin, ich will auch ja mal im Allgäu leben, die Kinder sollen da auch mal zur Schule gehen, wenn sie im gewissen Alter sind und auch so aufwachsen, wie ich es hatte“, meinte...

