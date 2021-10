Premier League : Nach Gala: Tuchel stützt Farke - Liverpool mit Kantersieg

Thomas Tuchel entscheidet das ungleiche deutsche Trainer-Duell in der Premier League für sich. Der FC Chelsea lässt Aufsteiger Norwich City und Daniel Farke keine Chance. Die Verfolger der Londoner bleiben dran, dabei beeindruckt auch der FC Liverpool.

London | Das Top-Trio der Premier League hat seine Dominanz mit klaren Siegen am Wochenende untermauert. Nach der 7:0 (3:0)-Gala des FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel gegen Norwich City legte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nach. Die Reds fertigten den großen Rivalen Manchester United auswärts im Old Trafford am Sonntag mit 5:0 (4:0) ab und bleiben nac...

