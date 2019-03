Intensive Belastung möglich : Nach Herz-OP: Fußball-Profi Sami Khedira trainiert wieder

Sami Khedira war nach einer Herzrhythmusstörung operiert worden, nun ist der Fußball-Weltmeister wieder einsatzfähig.

22. März 2019, 10:01 Uhr

Turin | Juve-Profi Sami Khedira darf nach seiner Herz-Operation wieder voll trainieren. Der italienische Rekordmeister Juventus Turin teilte mit, dass sich der 31-Jährige im Training ab sofort "intensiv" belasten könne. Der 77-malige deutsche Nationalspieler hatte zuvor alle kardiologischen Tests bestanden.

Khedira hatte bereits am 6. März mit einem persönlichen Trainingsprogramm begonnen. Der Mittelfeld-Akteur war am 20. Februar nach Herzrhythmusstörungen operiert worden. Der Ex-Weltmeister könnte schon in der nächsten Woche im Heimspiel gegen Empoli sein Comeback in der Serie A feiern.