WM-Qualifikation : Nach Klatsche: Günes nicht mehr türkischer Coach

Senol Günes gibt sein Amt als türkischer Fußball-Nationaltrainer auf.

Istanbul | Nach Gesprächen mit Günes sei einvernehmlich beschlossen worden, getrennte Wege zu gehen, teilte der türkische Fußballverband mit. Damit reagierte der Verband auf die jüngsten Misserfolge: Am Dienstag hatte die Türkei in der WM-Qualifikation 1:6 gegen die Niederlande verloren und droht nun als Gruppendritter die Teilnahme an dem Turnier zu verpasse...

