Saisonvorbereitung : Nächste Testspiel-Niederlage: Wolfsburg unterliegt Lyon

Der VfL Wolfsburg hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga die dritte Testspiel-Niederlage in Serie kassiert.

Lyon | Beim französischen Topteam Olympique Lyon unterlagen die Niedersachsen am Samstagabend mit 1:4 (1:2). Noch ohne die beiden am Freitag verpflichteten Sebastiaan Bornauw und Lukas Nmecha verlor der Champions-League-Teilnehmer verdient. Den einzigen Treffer für die Grün-Weißen erzielte Daniel Ginczek in der 30. Minute zum 1:2. Am Sonntag reist der VfL...

