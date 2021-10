VfB Stuttgart : Nächster Corona-Fall beim VfB: Keeper Bredlow in Quarantäne

Beim VfB Stuttgart gibt es einen weiteren Corona-Fall.

Stuttgart | Nach Abwehrchef Waldemar Anton und Flügelspieler Erik Thommy wurde auch Ersatztorhüter Fabian Bredlow positiv auf das Virus getestet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Bredlow habe am Vortag schon nicht am Mannschaftstraining teilgenommen und befinde sich nun genau wie Anton und Thommy in häuslicher Isolation. Die ebenfalls am Vortag durch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.