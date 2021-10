Niederländische Eredivisie : Nächster Kantersieg: Ajax deklassiert Eindhoven und Götze

Nach dem eindrucksvollen Erfolg über Borussia Dortmund in der Champions League hat Ajax Amsterdam auch das heimische Spitzenspiel gegen die PSV Eindhoven mit Mario Götze dominiert.

Amsterdam | Der 5:0 (1:0)-Erfolg am Sonntag fiel sogar noch höher aus als das 4:0 über den BVB. Damit führt Ajax in der Tabelle der Ehrendivision nach zehn Spieltagen nun mit vier Punkten Vorsprung auf die vom deutschen Coach Roger Schmidt trainierte PSV. Für den Kantersieg in der Johan Cruijff Arena sorgten Steven Berghuis (19. Minute), der frühere Frankfurte...

