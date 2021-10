Paris Saint-Germain : Nationalspieler Kehrer will sich in Paris durchsetzen

Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer denkt nach eigener Aussagen derzeit nicht an einen Abschied vom französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain.

Skopje | Im Sommer war über einen möglichen Wechsel zurück in die Bundesliga zum deutschen Rekordmeister FC Bayern spekuliert worden. Aktuell bereitet sich der 25-Jährige mit der DFB-Auswahl auf das Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation in Skopje gegen Nordmazedonien vor. „Ich habe die Berichte mitbekommen, und Bayern München ist sicherlich einer der größte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.