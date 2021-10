Serie A : Neapel übernimmt nach Sieg gegen FC Turin Tabellenführung

Carmelo Imbesi/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Fußball-Erstligist SSC Neapel hat am 8.

Napoli | Spieltag der italienischen Meisterschaft wieder die Tabellenführung übernommen. Die Hausherren setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen den FC Turin durch und feierten den achten Sieg. Victor Osimhen erzielte in der 81. Minute mit einem Kopfball den Siegtreffer. Zuvor war in der 26. Minute SSC-Kapitän Lorenzo Insigne mit einem Foulelfmeter an Turins Keeper...

