14. Spieltag : Negativ-Hattrick für RB Leipzig: Niederlage bei Union

Weil Chefcoach Jesse Marsch nach seiner Corona-Infektion nicht dabei sein konnte und auch Assistent Achim Beierlorzer in Quarantäne ist, wurde RB Leipzig bei Union Berlin von Kurth betreut. Mit einem enttäuschenden Ausgang.

Berlin | RB Leipzig geht nach einem historischen Negativ-Hattrick moralisch angeschlagen in den Europa-Showdown gegen Manchester City. Im Berliner Winter-Flockenwirbel kassierten die Corona-geplagten Sachsen am Freitagabend beim 1. FC Union durch das 1:2 (1:1) erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte drei Niederlagen in Serie. Ein Glückstreffer von Christoph...

