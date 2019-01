Neuer Job für Ex-Nationaltorwart : "Bild" berichtet: Jens Lehmann neuer Co-Trainer beim FC Augsburg

Laut Medienberichten wird Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann neuer Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg.

von dpa und aba

28. Januar 2019, 14:45 Uhr

Augsburg | Der frühere Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann wird nach Informationen von "Bild" und "Sport Bild" Co-Trainer beim FC Augsburg. Demnach soll der 49-Jährige einen Vertrag über eineinhalb Jahre bei dem Bundesligisten unterschreiben und Cheftrainer Manuel Baum im Abstiegskampf unterstützen. Der Verein gab dazu zunächst keine Stellungnahme ab.

Zuletzt TV-Experte

Lehmann ist aktuell noch als TV-Experte tätig (u.a. für RTL). In der Saison 2017/18 sammelte er erste Trainer-Erfahrungen als Co-Trainer beim FC Arsenal in der englischen Premier League. Bei den "Gunners" spielte Lehmann auch zwischen 2003 und 2008 und holte mit dem Team 2004 die Meisterschaft und blieb die komplette Saison ungeschlagen. Sein Trainer war damals Arsène Wenger, unter dem er auch in der vergangenen Saison einiges gelernt haben dürfte. Jetzt soll er mit seiner Erfahrung helfen, den FC Augsburg vor dem Abstieg zu retten.