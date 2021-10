DFB-Team : Neuer startklar für Rumänien - Flicks große Offensivauswahl

Auch Kapitän Manuel Neuer ist startklar für das WM-Qualifikationsspiel der Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg.

Hamburg | Der Nationaltorhüter war am Mittwoch auf dem Gelände des Hamburger SV beim Teamtraining dabei. Die erste Einheit am Dienstagvormittag hatte der 35-Jährige noch ausgelassen und stattdessen regeneriert. Bundestrainer Hansi Flick kann für das Heimspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im Volksparkstadion damit aktuell mit allen 23 Akteuren planen. Spannend ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.