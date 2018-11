Bei Länderspielen verletzt : 402 Millionen Euro auf der Tribüne? Tuchel bangt um Stars

Paris St. Germain bangt um seine Superstars Neymar und Kylian Mbappé: Beide verletzten sich bei Länderspielen.

von Gregory Straub und dpa

21. November 2018, 06:38 Uhr

Paris | Die Pariser Starspieler Neymar und Kylian Mbappé haben sich am Dienstag bei Länderspielen ihrer Nationalmannschaften verletzt. Neymar wurde beim Spiel der Brasilianer im englischen Milton Keynes gegen Kamerun bereits in der achten Minute ausgewechselt, nachdem er sich im Anschluss an einen Freistoß an die Leiste gefasst hatte. Mbappé verletzte sich beim Test der Franzosen gegen Uruguay an der Schulter und musste nach 36. Minuten den Platz verlassen.

Die Brasilianer gewannen ihr Spiel gegen Kamerun mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Richarlison de Andrade vom FC Everton unmittelbar vor der Pause. Die Franzosen gewann ebenfalls 1:0 (0:0). Den Treffer erzielte Mittelstürmer Olivier Giroud per Strafstoß (52.).

PSG-Trainer Thomas Tuchel drohen damit seine beiden Superstars für die kommenden Aufgaben auszufallen. Der französische Hauptstadtclub bestreitet in der kommenden Woche das vorentscheidende Gruppenspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool. Für Neymar (222) und Mbappé (180) hatte Paris insgesamt 402 Millionen Euro ausgegeben.

