Fussball-Oberliga : Noch ein Neuzugang für den MSV Pampow

Die Defensive des Fußball-Oberligisten MSV Pampow kann auf frisches Blut setzen: Der 17-Jährige Kyle Patrick Degelman kommt von der U19 des FC Energie Cottbus und ist ab sofort spielberechtigt.

Schwerin | Wenn die Oberliga-Fußballer des MSV Pampow am Sonnabend um 13 Uhr beim RSV Eintracht in Stahnsdorf bei Berlin auflaufen, könnte auf der Mannschaftsliste der Mecklenburger ein neuer Name stehen: Kyle Patrick Degelman. Der gebürtige Kanadier mit irischem Pass kommt von der U19 von Energie Cottbus und ist sofort spielberechtigt. Linksfuß für die Außen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.