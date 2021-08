DFB-Pokal : Nur zwei Spiele: Schmales Programm beim Start in den Pokal

Eigentlich sollten die Bayern zum Pokal-Auftakt die Zugnummer werden, doch wegen der Corona-Fälle beim Gegner Bremer SV findet die Partie erst am 25. August statt. So gibt es am Freitagabend nur zwei Spiele beim Start in die erste Runde.

Berlin | Die Sorgen mit dem Coronavirus sind auch beim Start in die neue Auflage des DFB-Pokals neben allen sportlichen Aspekten noch immer das große Thema. Rekord-Pokalsieger FC Bayern München sollte heute beim Bremer SV eigentlich sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann bestreiten, doch Corona-Fälle beim Fünftligisten und die fo...

