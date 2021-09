Europa League : Özil startet für Fenerbahce - Kostic bei Frankfurt

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Mesut Özil spielt bei seiner Pflichtspielrückkehr in Deutschland von Anfang an.

Frankfurt am Main | Der 32 Jahre alte Spielmacher steht für Fenerbahce Istanbul heute beim Gastspiel bei Eintracht Frankfurt in der ersten Elf. Özil schied nach dem WM-Vorrunden-Aus 2018 im Unfrieden aus der deutschen Nationalmannschaft, nun läuft er erstmals wieder in einem Pflichtspiel in Deutschland auf. Max Meyer sitzt bei den Gästen aus der Türkei zunächst auf de...

