Fußball-EM : Ungarns Ministerpräsident Orban sagt Reise nach München ab

Ungarns letztes Vorrundenspiel bei der Fußball-EM steht an und Ministerpräsident Viktor Orban wird im Stadion in München fehlen. Zuvor hatte die UEFA abgelehnt, dass die Arena in Regenbogenfarben leuchtet.

München | Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur eine Reise zum EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn am (heutigen) Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) abgesagt. Offizielle Informationen lagen dazu bis Dienstagabend nicht vor. Wie die dpa erfuhr, plant Orban stattdessen eine Reise nach Brüssel. Vor d...

