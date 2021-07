Bundesliga : Orban und Gulacsi: Erste EM-Spieler wieder im RB-Training

Mit Torhüter Peter Gulacsi und Abwehrspieler Willi Orban sind am Dienstag die ersten beiden EM-Teilnehmer ins Training von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zurückgekehrt.

Leipzig | Die ungarischen Nationalspieler, die mit ihrem Team nach der Vorrunde ausgeschieden waren, hatten sich zuvor drei Wochen erholen dürfen. Sie wirkten körperlich fit und zeigten sofort wieder Präsenz. Orban meldete einen Führungsanspruch an. „Ich bin lange im Verein. Ich weiß, was der Trainer will, kenne die Bundesliga. Ich will vornweg marschieren, ...

