Superstar vor Wechsel : PSG bereitet sich auf Messi-Ankunft vor - Vertrag bis 2024?

Er soll im PSG-Flieger ankommen. Er soll den Medizincheck machen und unterschreiben. So ist laut Medien der Plan für Lionel Messi am Tag nach seinem Tränen-Abschied vom FC Barcelona - doch die Fans warten lange vergebens.

Barcelona | Die Fans warteten stundenlang vergebens. Wie schon am späten Sonntagabend harrten auch am Montag etliche erwartungsfreudige Anhänger des sechsmaligen Weltfußballers Lionel Messi an einem kleinen Flughafen nahe Paris aus. Doch Messi kam nicht, zumindest noch nicht. Dass der 34-Jährige nach seinem tränenreichen Abschied vom FC Barcelona beim französi...

