2. Liga : Paderborn besiegt Ingolstadt knapp

Der SC Paderborn hat nach anfänglichen Problemen gegen den FC Ingolstadt gewonnen und rückt zumindest über Nacht auf den Aufstiegsrelegationsplatz vor.

Paderborn | Die Mannschaft von Trainer Lukasz Kwasniok besiegte den Tabellenletzten am Samstag mit 2:1 (0:0). Sven Michel in der 56. Minute und Felix Platte (65.) entschieden die Partie zugunsten der Paderborner, die sich zuvor bei ihrem Torwart bedanken konnten: Jannik Huth parierte in der 48. Minute einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke. Kurz darauf wurde ein ...

